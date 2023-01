Глава МЗС Польщі: ціна зволікання з танками - пролита українська кров

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау розкритикував зволікання Німеччини із поставками танків Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Озброєння України для відбиття російської агресії - це не якась вправа для прийняття рішень. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна зволікання з поставками Leopard. Ми повинні діяти негайно", - йдеться у повідомленні.

Arming Ukraine in order to repel the Russian aggression is not some kind of decision-making exercise. Ukrainian blood is shed for real. This is the price of hesitation over Leopard deliveries. We need action, now.