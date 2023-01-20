Глава МЗС Польщі: ціна зволікання з танками - пролита українська кров

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау розкритикував зволікання Німеччини із поставками танків Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Озброєння України для відбиття російської агресії - це не якась вправа для прийняття рішень. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна зволікання з поставками Leopard. Ми повинні діяти негайно", - йдеться у повідомленні.

Arming Ukraine in order to repel the Russian aggression is not some kind of decision-making exercise. Ukrainian blood is shed for real. This is the price of hesitation over Leopard deliveries. We need action, now. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 20, 2023

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Тим часом у німецькому уряді запевнили, що ніколи не було прив'язки постачання Україні танків Leopard до постачання танків Abrams Сполученими Штатами.