Глава МИД Польши: цена промедления с танками - пролитая украинская кровь

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал промедление Германии с поставками танков Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вооружение Украины для отражения российской агрессии - это не какое-то упражнение для принятия решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Arming Ukraine in order to repel the Russian aggression is not some kind of decision-making exercise. Ukrainian blood is shed for real. This is the price of hesitation over Leopard deliveries. We need action, now. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 20, 2023

Ранее глава Минобороні Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.