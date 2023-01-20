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Глава МИД Польши: цена промедления с танками - пролитая украинская кровь

Пятница, 20 января 2023, 19:21

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал промедление Германии с поставками танков Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вооружение Украины для отражения российской агрессии - это не какое-то упражнение для принятия решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороні Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ждать согласования слишком долго.

Между тем в немецком правительстве заверили, что никогда не было привязки поставки Украине танков Leopard к поставкам танков Abrams Соединенными Штатами.

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Польша Война с РФ

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