Глава МИД Польши: цена промедления с танками - пролитая украинская кровь

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал промедление Германии с поставками танков Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вооружение Украины для отражения российской агрессии - это не какое-то упражнение для принятия решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно", - говорится в сообщении.

Arming Ukraine in order to repel the Russian aggression is not some kind of decision-making exercise. Ukrainian blood is shed for real. This is the price of hesitation over Leopard deliveries. We need action, now.