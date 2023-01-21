Сербія готова прийняти концепцію плану врегулювання відносин із Косово - Вучич

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, запропоновану Францією та Німеччиною.

Про це він сказав після зустрічі із представниками ЄС, США, Франції, Німеччини та Італії, пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Вучич заявив, що найближчим часом проведе консультації з членами уряду, парламенту та всіма важливими громадськими групами і додав, що "ми готові прийняти концепцію та працюємо над реалізацією запропонованої угоди", наголосивши, що він виявив "усю стурбованість і застереження щодо одного важливого питання".

"Звичайно, я не можу про це говорити, тому що пропозиція не є публічною", — сказав Вучич після зустрічі зі спецпредставником ЄС з діалогу між Белградом та Приштиною Мирославом Лайчаком та іншими західними дипломатами.

Президент Сербії оцінив, що "сьогодні була дуже важка, мабуть, найважча розмова, яка у нас була".

"У чому ми згодні, то це в тому, що заморожений конфлікт не є рішенням, і що коли у вас є заморожений конфлікт, це лише питання часу, коли хтось його розморозить, і безвідповідальні люди зруйнують мир і стабільність на всіх Західних. Балканах", - сказав він.

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