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Сербия готова принять концепцию плана урегулирования отношений с Косово - Вучич

Суббота, 21 января 2023, 09:45

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов принять концепцию соглашения о нормализации отношений с Косово, предложенного Францией и Германией.

Об этом он сказал после встречи с представителями ЕС, США, Франции, Германии и Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Вучич заявил, что в ближайшее время проведет консультации с членами правительства, парламента и всеми важными общественными группами и добавил, что "мы готовы принять концепцию и работаем над реализацией предложенного соглашения", подчеркнув, что он проявил "всю озабоченность и оговорку по одному важному вопросу".

"Конечно, я не могу об этом говорить, потому что предложение не является публичным", — сказал Вучич после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и другими западными дипломатами.

Президент Сербии оценил, что "сегодня был очень трудный, пожалуй, самый тяжелый разговор, который у нас был".

"В чем мы согласны, так это в том, что замороженный конфликт не является решением, и что, когда у вас есть замороженный конфликт, это только вопрос времени, когда кто-то его разморозит, и безответственные люди разрушат мир и стабильность на всех Западных Балканах", - сказал он.

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Сербия Косово

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