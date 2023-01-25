В аеропорту Берліна через найбільший за п'ять років страйк скасували 300 рейсів

Усі пасажирські рейси в аеропорту Берлін-Бранденбург, заплановані на середу, були або скасовані, або перенесені через страйк співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 300 рейсів мали злетіти або приземлитися в аеропорту Берліна в середу. Страйк торкнеться до 35 000 пасажирів, які повинні були пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург.

Запланований страйк розпочався о 3:30 ранку в середу і триватиме до кінця дня.

Керівництво авіакомпаній перенесло деякі рейси на четвер і перенаправило інші в такі аеропорти, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також були переброньовані на поїзди.

Це перший випадок з 2018 року, коли страйк торкнувся такої кількості рейсів у Німеччині.

Страйк було організовано профспілкою Verdi з питання оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у рамках колективного договору.

Однак під час переговорів роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.

Глава Lufthansa Карстен Шпор розкритикував страйк. "Називати одноденний страйк попереджувальним - це вже незвично", - сказав він.

Профспілка заявила, що очікує, що в страйку візьмуть участь до 1500 працівників.

Нагадаємо, у Литві в понеділок були евакуйовані пасажири й працівники всіх трьох аеропортів країни у Вільнюсі, Каунасі й Паланзі через електронного листа, в якому повідомлялось про "бомбу в аеропорту".