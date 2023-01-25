Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В аеропорту Берліна через найбільший за п'ять років страйк скасували 300 рейсів

Середа, 25 січня 2023, 08:59

Усі пасажирські рейси в аеропорту Берлін-Бранденбург, заплановані на середу, були або скасовані, або перенесені через страйк співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 300 рейсів мали злетіти або приземлитися в аеропорту Берліна в середу. Страйк торкнеться до 35 000 пасажирів, які повинні були пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург.

Запланований страйк розпочався о 3:30 ранку в середу і триватиме до кінця дня.

Керівництво авіакомпаній перенесло деякі рейси на четвер і перенаправило інші в такі аеропорти, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також були переброньовані на поїзди.

Це перший випадок з 2018 року, коли страйк торкнувся такої кількості рейсів у Німеччині.

Страйк було організовано профспілкою Verdi з питання оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у рамках колективного договору.

Однак під час переговорів роботодавці запропонували набагато триваліший контракт.

Глава Lufthansa Карстен Шпор розкритикував страйк.  "Називати одноденний страйк попереджувальним - це вже незвично", - сказав він.

Профспілка заявила, що очікує, що в страйку візьмуть участь до 1500 працівників.

Нагадаємо, у Литві в понеділок були евакуйовані пасажири й працівники всіх трьох аеропортів країни у Вільнюсі, Каунасі й Паланзі через електронного листа, в якому повідомлялось про "бомбу в аеропорту".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Авіарейси Німеччина

Статті

Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО

Чи має Молдова шанс стати членом НАТО? І навіщо президент країни підняла дискусії про членство в Альянсі?
24 січня 2023 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії

Який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії? І які шанси, що вони призведуть до реваншу проросійських сил?
24 січня 2023 — Максим Андрущенко, політолог (Чехія)

Україна програла вибори, але не асамблею: що відбулося у Страсбурзі на сесії ПАРЄ

Ця поразка є тривожним дзвіночком для України. Мережко довів своїм прикладом: те, що ідею ініціювала Україна, тепер вже не є достатнім для перемоги.
24 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, зі Страсбурга