В аэропорту Берлина из-за крупнейшей за пять лет забастовки отменили 300 рейсов
Все пассажирские рейсы в аэропорту Берлин-Бранденбург, запланированные на среду, были либо отменены, либо перенесены из-за забастовки сотрудников.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Около 300 рейсов должны были взлететь или приземлиться в аэропорту Берлина в среду. Забастовка затронет до 35 000 пассажиров, которые должны были пройти через аэропорт Берлин-Бранденбург.
Запланированная забастовка началась в 3:30 утра в среду и продлится до конца дня.
Хотя руководство авиакомпании перенесло некоторые рейсы на четверг и перенаправило другие в такие аэропорты, как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.
Это первый случай с 2018 года, когда забастовка затронула такое количество рейсов в Германии.
Забастовка была организована профсоюзом Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.
Однако в ходе переговоров работодатели предложили гораздо более длительный контракт.
Глава Lufthansa Карстен Шпор раскритиковал забастовку. "Называть однодневную забастовку предупредительной - это уже необычно", - сказал он.
Профсоюз заявил, что ожидает, что в забастовке примут участие до 1500 работников.