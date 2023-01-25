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В аэропорту Берлина из-за крупнейшей за пять лет забастовки отменили 300 рейсов

Среда, 25 января 2023, 08:59

Все пассажирские рейсы в аэропорту Берлин-Бранденбург, запланированные на среду, были либо отменены, либо перенесены из-за забастовки сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 300 рейсов должны были взлететь или приземлиться в аэропорту Берлина в среду. Забастовка затронет до 35 000 пассажиров, которые должны были пройти через аэропорт Берлин-Бранденбург.

Запланированная забастовка началась в 3:30 утра в среду и продлится до конца дня.

Хотя руководство авиакомпании перенесло некоторые рейсы на четверг и перенаправило другие в такие аэропорты, как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.

Это первый случай с 2018 года, когда забастовка затронула такое количество рейсов в Германии.

Забастовка была организована профсоюзом Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.

Однако в ходе переговоров работодатели предложили гораздо более длительный контракт.

Глава Lufthansa Карстен Шпор раскритиковал забастовку.  "Называть однодневную забастовку предупредительной - это уже необычно", - сказал он.

Профсоюз заявил, что ожидает, что в забастовке примут участие до 1500 работников.

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Авиарейсы Германия

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