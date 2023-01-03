Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Бельгія перевірятиме стічні води на авіалайнерах з Китаю, де знову поширюється коронавірус

Вівторок, 3 січня 2023, 10:39

Бельгія буде тестувати стічні води з літаків, що прибувають з Китаю, на наявність нових варіантів COVID в рамках нових кроків по боротьбі з поширенням коронавірусу у зв'язку з різким зростанням інфекцій в Китаї.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Вони будуть додатковою ціллю моніторингу, щоб перевірити, що дані, які ми отримуємо з Китаю, є точними", - сказав Стівен Ван Гюхт з національного інституту громадської охорони здоров'я.

Він сказав, що Бельгія усвідомлює, що деякі COVID-інфіковані пасажири можуть не користуватися туалетом під час польотів, і тому новий захід "призначений не для відстеження людей, а для незалежного відстеження того, що відбувається в Китаї".

Бельгія також просить мандрівників з Китаю пройти тест на COVID-19, якщо у них з'являться симптоми через сім днів після прибуття, але не буде робити цей захід обов’язковим.

На пресконференції, присвяченій новим заходам, міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрукке заявив, що необхідна загальноєвропейська політика щодо сплеску COVID в Китаї.

У середу чиновники з питань охорони здоров'я ЄС проведуть переговори щодо скоординованої відповіді.

Нагадаємо, влада Швеції оголосила, що готується запровадити обмеження на в’їзд для подорожувальників із Китаю у зв’язку із ситуацією з коронавірусом.

У грудні Китай на тлі нетривалих антиковідних протестів вирішив відійти від політики "нульової толерантності" до COVID-19 і скасував більшість запроваджених обмежень – як для власного населення, так і для іноземних подорожувальників.

Відмова країни від суворих заходів вже призвела до найбільшого спалаху інфікування COVID-19 з початку пандемії.

На цьому тлі деякі країни ЄС – включно з ІталієюІспанією та Францією – вже запровадили обмеження на в’їзд із Китаю. Водночас Європейський центр з профілактики та контролю захворювань наразі не рекомендує вживати заходів щодо мандрівників з Китаю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Коронавірус

Статті

Вісім причин, чому "єврозакон" про медіа добрий, і одна причина, чому ні

Є принаймні 8 причин вважати одним з найважливіших парламентських досягнень року ухвалення нового закону "Про медіа". Його цінність - не лише у виконанні вимоги ЄС...
3 січня 2023 — Євгенія Кравчук, народний депутат України, "Слуга народу"

Ердоган йде на третій термін: як вибори впливатимуть на зовнішню політику Туреччини

Цього року в Туреччині пройдуть одночасно парламентські та президентські вибори. І вони дедалі більше впливатимуть на внутрішню та зовнішню політику Анкари.
2 січня 2023 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Перемоги та виклики 2022 року, міжнародний прогноз для України на 2023 рік

Україна - кандидат у ЄС, але попереду переговори. Ми подали заявку на вступ до НАТО, але маємо проблемну Угорщину...
31 грудня 2022 — Європейська правда