Бельгія перевірятиме стічні води на авіалайнерах з Китаю, де знову поширюється коронавірус

Бельгія буде тестувати стічні води з літаків, що прибувають з Китаю, на наявність нових варіантів COVID в рамках нових кроків по боротьбі з поширенням коронавірусу у зв'язку з різким зростанням інфекцій в Китаї.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Вони будуть додатковою ціллю моніторингу, щоб перевірити, що дані, які ми отримуємо з Китаю, є точними", - сказав Стівен Ван Гюхт з національного інституту громадської охорони здоров'я.

Він сказав, що Бельгія усвідомлює, що деякі COVID-інфіковані пасажири можуть не користуватися туалетом під час польотів, і тому новий захід "призначений не для відстеження людей, а для незалежного відстеження того, що відбувається в Китаї".

Бельгія також просить мандрівників з Китаю пройти тест на COVID-19, якщо у них з'являться симптоми через сім днів після прибуття, але не буде робити цей захід обов’язковим.

На пресконференції, присвяченій новим заходам, міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрукке заявив, що необхідна загальноєвропейська політика щодо сплеску COVID в Китаї.

У середу чиновники з питань охорони здоров'я ЄС проведуть переговори щодо скоординованої відповіді.

Нагадаємо, влада Швеції оголосила, що готується запровадити обмеження на в’їзд для подорожувальників із Китаю у зв’язку із ситуацією з коронавірусом.

У грудні Китай на тлі нетривалих антиковідних протестів вирішив відійти від політики "нульової толерантності" до COVID-19 і скасував більшість запроваджених обмежень – як для власного населення, так і для іноземних подорожувальників.

Відмова країни від суворих заходів вже призвела до найбільшого спалаху інфікування COVID-19 з початку пандемії.

На цьому тлі деякі країни ЄС – включно з Італією, Іспанією та Францією – вже запровадили обмеження на в’їзд із Китаю. Водночас Європейський центр з профілактики та контролю захворювань наразі не рекомендує вживати заходів щодо мандрівників з Китаю.