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Бельгия будет проверять сточные воды на авиалайнерах из Китая, где снова распространяется коронавирус

Вторник, 3 января 2023, 10:39

Бельгия будет тестировать сточные воды из самолетов, прибывающих из Китая, на наличие новых вариантов COVID в рамках новых шагов по борьбе с распространением коронавируса в связи с резким ростом инфекций в Китае.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Они будут дополнительной целью мониторинга, чтобы проверить, что данные, которые мы получаем из Китая, точны", - сказал Стивен Ван Гюхт из национального института общественного здравоохранения.

Он сказал, что Бельгия осознает, что некоторые COVID-инфицированные пассажиры могут не пользоваться туалетом во время полетов, и поэтому новая мера "предназначена не для отслеживания людей, а для независимого отслеживания того, что происходит в Китае".

Бельгия также просит путешественников из Китая пройти тест на COVID-19, если у них появятся симптомы через семь дней после прибытия, но не будет делать эту меру обязательной.

На пресс-конференции, посвященной новым мерам, министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрукке заявил, что необходима общеевропейская политика в отношении всплеска COVID в Китае.

В среду чиновники по вопросам здравоохранения ЕС проведут переговоры по скоординированному ответу.

Напомним, власти Швеции объявили, что готовятся ввести ограничения на въезд для путешественников из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.

В декабре Китай на фоне непродолжительных антиковидных протестов решил отойти от политики "нулевой толерантности" к COVID-19 и отменил большинство введенных ограничений - как для собственного населения, так и для иностранных путешественников.

Отказ страны от строгих мер уже привел к крупнейшей вспышке инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

На этом фоне некоторые страны ЕС - включая Италию, Испанию и Францию - уже ввели ограничения на въезд из Китая. В то же время Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний пока не рекомендует принимать меры в отношении путешественников из Китая.

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Бельгия Коронавирус

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