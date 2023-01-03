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У ЄС наблизились до згоди щодо того, як регулювати в’їзд із Китаю через ситуацію з COVID-19

Вівторок, 3 січня 2023, 21:45

Міністри охорони здоров’я країн ЄС у вівторок обговорили скоординовані заходи стосовно подорожувальників, які прибувають з Китаю, де після послаблення коронавірусних обмежень спостерігається сплеск захворюваності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

ЄС пропонує Китаю безкоштовні вакцини проти COVID-19 на тлі спалаху захворюваності

Представники країн ЄС, Європейської комісії, Європейського центру з профілактики та контролю захворювань та Всесвітньої організації охорони здоров'я наблизились до консенсусу щодо тестування мандрівників із Китаю перед виїздом, посилення моніторингу стічних вод із літаків і посилення внутрішнього нагляду за поширенням вірусу.

Як повідомила європейська комісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, члени ЄС "зійшлися" на цих заходах, а їхнє обговорення продовжиться в середу на засіданні Інтегрованої політичної групи кризового реагування – механізму Ради ЄС із реагування на кризові ситуації.

Представник Єврокомісії уточнив Politico, що переважна більшість країн підтримала проєкт Єврокомісії, який передбачає проведення тестування перед виїздом з Китаю, масковий режим на таких авіарейсах і підвищену пильність ЄС щодо тестування і вакцинації.

ЄС пропонує Китаю безкоштовні вакцини проти COVID-19 на тлі спалаху захворюваності

Узгодження спільних дій країн ЄС у відповідь на сплеск COVID-19 у Китаї почалось тільки після того, як кілька країн-членів запровадили власні обмеження, незважаючи на обіцянки поліпшити співпрацю під час першої хвилі пандемії, зауважує видання.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу розмірковують над спеціальними правилами для мандрівників з Китаю після того, як радикальний розворот китайської влади від драконівських обмежень до їхнього скасування спровокував масштабне зростання захворюваності. 

Серед країн ЄС поки немає узгодженої позиції. Деякі вже запровадили вимогу тесту для пасажирів авіарейсів з Китаю, на рівні блоку ще триває дискусія.  

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Єврокомісія Коронавірус Китай

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