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В ЕС приблизились к согласию относительно того, как регулировать въезд из Китая из-за ситуации с COVID-19

Вторник, 3 января 2023, 21:45

Министры здравоохранения стран ЕС во вторник обсудили скоординированные меры в отношении путешественников, прибывающих из Китая, где после ослабления коронавирусных ограничений наблюдается всплеск заболеваемости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Представители стран ЕС, Европейской комиссии, Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранения приблизились к консенсусу по тестированию путешественников из Китая перед выездом, усиление мониторинга сточных вод из самолетов и усиление внутреннего надзора за распространением вируса.

Как сообщила европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, члены ЕС "сошлись" на этих мерах, а их обсуждение продолжится в среду на заседании Интегрированной политической группы кризисного реагирования - механизма Совета ЕС по реагированию на кризисные ситуации.

Представитель Еврокомиссии уточнил Politico, что подавляющее большинство стран поддержало проект Еврокомиссии, который предусматривает проведение тестирования перед выездом из Китая, масочный режим на таких авиарейсах и повышенную бдительность ЕС в отношении тестирования и вакцинации.

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Согласование совместных действий стран ЕС в ответ на всплеск COVID-19 в Китае началось только после того, как несколько стран-членов ввели собственные ограничения, несмотря на обещания улучшить сотрудничество во время первой волны пандемии, отмечает издание.

Напомним, во многих странах мира размышляют над специальными правилами для путешественников из Китая после того, как радикальный разворот китайских властей от драконовских ограничений к их отмене спровоцировал масштабный рост заболеваемости.

Среди стран ЕС пока нет согласованной позиции. Некоторые уже ввели требование теста для пассажиров авиарейсов из Китая, на уровне блока еще продолжается дискуссия.

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Еврокомиссия Коронавирус Китай

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