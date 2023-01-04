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Київ отримав від фінського Тампере три автобуси з гуманітарною допомогою

Середа, 4 січня 2023, 18:26

Київ у середу отримав від фінського міста-побратима Тампере три пасажирські автобуси, в яких прибула гуманітарна допомога, яку зібрали для столиці України міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, автобуси допоможуть забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту, адже в умовах постійних обстрілів енергетичної інфраструктури Росією в українській столиці не працюють тролейбуси й трамваї.

"Також Тампере постійно надсилає Києву гуманітарну допомогу. А на початку широкомасштабної агресії Росії фінське місто прийняло багато українців, які рятувалися від війни", – зазначив Кличко, додавши, що Тампере – перше місто, з яким Київ підписав колись угоду про побратимство (в 1954 році).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку 2023 року до Києва вирушать ще 10 автобусів Mercedes-Benz ризького підприємства Rīgas satiksme, які пожертвували столиці України.

Крім того, місто-побратим Києва з Данії Оденсе передало українській столиці дев’ять генераторів для подолання енергодефіциту, що виник унаслідок атак Росії на критичну інфраструктуру.

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Фінляндія

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