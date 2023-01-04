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Киев получил от финского Тампере три автобуса с гуманитарной помощью

Среда, 4 января 2023, 18:26

Киев в среду получил от финского города-побратима Тампере три пассажирских автобуса, в которых прибыла гуманитарная помощь, которую собрали для столицы Украины городские власти Тампере совместно с активными гражданами Финляндии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, автобусы помогут обеспечить работу наземного пассажирского транспорта, ведь в условиях постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией в украинской столице не работают троллейбусы и трамваи.

"Также Тампере постоянно присылает Киеву гуманитарную помощь. А в начале широкомасштабной агрессии России финский город принял много украинцев, которые спасались от войны", - отметил Кличко, добавив, что Тампере - первый город, с которым Киев подписал когда-то соглашение о побратимстве (в 1954 году).

Напомним, ранее стало известно, что в начале 2023 года в Киев отправятся еще 10 автобусов Mercedes-Benz рижского предприятия Rīgas satiksme, которые пожертвовали столице Украины.

Кроме того, город-побратим Киева из Дании Оденсе передал украинской столице девять генераторов для преодоления энергодефицита, возникшего в результате атак России на критическую инфраструктуру.

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Финляндия

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