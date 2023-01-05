Палата представників США другий день поспіль не змогла обрати спікера

Республіканці в Палаті представників Конгресу США другий день поспіль не змогли обрати лідера в середу, оскільки група особливо жорстких консерваторів неодноразово ігнорувала заклик колишнього президента Дональда Трампа об'єднатися навколо його союзника Кевіна Маккарті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після трьох невдалих голосувань і раунду переговорів за зачиненими дверима, Маккарті не став ближче до того, щоб отримати посаду спікера Палати представників, яка є другою в черзі на посаду президента.

Законодавці проголосували за те, щоб розійтися по домівках ввечері і спробувати знову о 12.00 (17.00 за Гринвічем) у четвер.

Патова ситуація поставила під сумнів здатність республіканців керувати країною протягом наступних двох років, оскільки вони спіткнулися об те, що зазвичай є рутинним голосуванням на початку законодавчої сесії.

Члени Палати представників повинні спочатку назвати ім'я лідера, перш ніж привести до присяги окремих членів і приступити до законодавчої роботи.

Маккарті з Каліфорнії був головним республіканцем Палати представників з 2019 року і очолював успішні зусилля своєї партії, спрямовані на завоювання контролю над палатою на проміжних виборах у 2022 році.

Але тепер він не зміг пройти шість голосувань поспіль протягом двох днів, оскільки група з 20 жорстко налаштованих консерваторів, які вважають його ідеологічно ненадійним, відмовилися підтримати його, залишивши його без 218 голосів, необхідних для перемоги на цій посаді.

Прихильники Маккарті з кожним днем ставали все більш розчарованими.

Востаннє Палата представників не змогла обрати спікера з першого голосування у 1923 році, коли було проведено дев'ять голосувань.

Маккарті сказав, що він досягає прогресу. "Я не думаю, що сьогоднішнє голосування має якесь значення, але я думаю, що голосування в майбутньому матиме", - сказав він журналістам після зустрічі з опонентами.

Докладніше про проблеми довкола обрання спікера Палати представників – у статті Помста Трампа: навіщо нова більшість у Конгресі США заблокувала вибори спікера.