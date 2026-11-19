У зв’язку з планами Литви відмовитися від прийому мігрантів наступного року в рамках механізму солідарності ЄС фінансовий внесок країни може становити до 3–4 млн євро.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попередні розрахунки вже проведено, але поки що їх не оприлюднюють, оскільки Європейська комісія ще не ухвалила остаточного рішення щодо механізму солідарності.

"Я думаю, що ця встановлена цифра не повинна перевищувати 3–4 мільйони", – сказав міністр.

У понеділок міністр оголосив, що Литва змінює свою позицію щодо участі в механізмі солідарності ЄС і наступного року має намір не прийняти жодного мігранта, віддавши перевагу фінансовому внеску.

Механізм солідарності передбачає, що держави-члени ЄС можуть допомогти країнам, які зазнають міграційного тиску, приймаючи мігрантів або сплачуючи фінансові внески.

Цього року уряд ухвалив рішення прийняти 58 мігрантів із Кіпру та сплатити внесок у розмірі 1,4 млн євро.

Рішення про переселення мігрантів та заходи солідарності ухвалюється урядом щорічно.

Дані Міністерства внутрішніх справ свідчать, що з 2021 року литовські прикордонники запобігли понад 26 500 незаконних спроб перетнути кордон з Білоруссю. Зокрема, у жовтні в литовському самоврядуванні Друскінінкай двоє нелегальних мігрантів із Білорусі спробували проникнути до Литви через водопропускну трубу струмка.