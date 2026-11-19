У Німеччині 18-річний студент, якого підозрюють у прихильності до ультраправих екстремістських поглядів, перебуває під вартою у зв’язку з імовірною змовою з метою вчинення терористичного нападу на мусульман у мечеті.

Про це розповіла старша прокурорка Александри Візе, з якою поспілкувалося агентство dpa, пише "Європейська правда".

Прокурорка зазначила, що підліток із міста Еслохе на заході Німеччини підозрюється у плануванні нападу на кінець 2026 або початок 2027 року. Підозрюваного заарештували в Еслохе.

Під час обшуку в будинку підозрюваного слідчі виявили велику кількість зброї, деталей зброї та боєприпасів, зокрема предмети, виготовлені за допомогою 3D-принтера.

За словами Візе, були серйозні підозри, що підліток мав намір використати саморобну зброю для нападу на мечеть у Німеччині.

Вона відмовилася розкривати подробиці щодо потенційних цілей, щоб захистити можливих жертв.

За даними прокуратури, ця справа стала першим випадком, коли їхнє відомство розслідує конкретні плани нападу з використанням зброї, виготовленої за допомогою 3D-принтера.

Слідчі виявили ознаки того, що підліток дотримується ультраправих екстремістських поглядів.

"Він також спрямовував свою расистську ідеологію проти людей мусульманського віросповідання", – окремо заявила Візе громадському мовнику WDR.

Наразі слідчі вивчають електронні дані та очікують на висновки експертизи від державного управління кримінальної поліції щодо того, чи була зброя працездатною. Також заплановано додаткові допити свідків.

Поки що жодних звинувачень висунуто не було. Візе наголосила, що доки триває розслідування, діє презумпція невинуватості.

Нещодавно у Британії звинуватили 14-річного хлопця у терористичному злочині, який пов’язаний із ймовірним планом нападу на дві мечеті на півдні Лондона.

А в Північній Ірландії в містечку поблизу Белфаста спалили макет мечеті, який розмістили на традиційному святковому багатті.

Також писали, що громадянин Литви визнав себе винним в участі у терористичній змові з метою нападу на мечеть у Голвеї в Ірландії.