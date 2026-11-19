У четвер Народні збори Болгарії схвалили придбання систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM на суму понад 1,1 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

179 голосами "за" та 10 "проти" болгарські депутати схвалили придбання наземних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Йдеться про п’ять додаткових зенітно-ракетних систем, що є частиною реалізації другого етапу програмної угоди між міністерствами оборони Німеччини та Болгарії в рамках європейської ініціативи "Небесний щит".

Закупівля систем здійснюватиметься коштом кредитного механізму Європейського Союзу SAFE.

Проти закупівлі проголосували лише депутати від проросійської партії "Відродження". Лідер партії Костадін Костадінов заявив, що це рішення позбавляє Болгарію можливості придбати потужніші комплекси, такі як російські С-300.

"Ми категорично підтримуємо посилення оборонних можливостей республіки і, зокрема, закупівлю зенітно-ракетних комплексів, але вважаємо, що ці зенітно-ракетні комплекси є компромісним рішенням. Компромісне рішення, яке не гарантуватиме нам достатньо надійного захисту болгарського неба, оскільки ми наполягаємо на комплексах із значно більшою дальністю дії. Придбання одного такого компромісного на цей час комплексу, по суті, позбавить нас можливості надалі, у наступні роки, придбати більш серйозні комплекси типу С-300", – зазначив Костадінов.

На засіданні у четвер парламент також схвалив проєкт щодо придбання 57 нових 155-мм самохідних гаубиць та додаткових компонентів до них. Вартість угоди з Францією становить трохи більш як 686 мільйонів євро. Проєкт також реалізується коштом кредиту SAFE. Планується, що поставка техніки та озброєння відбудеться до кінця 2030 року.

Наприкінці жовтня міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов підписав документ про приєднання Болгарії до ініціативи НАТО щодо розвитку спроможностей протидії низьколітаючим повітряним загрозам.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів.