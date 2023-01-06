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У Бундестазі пообіцяли далі тиснути на Шольца: Після Marder будуть Leopard

П'ятниця, 6 січня 2023, 08:20

Голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення федерального уряду Німеччини поставити Україні бронетранспортери Marder й висловила сподівання, що наступною поставкою стануть танки Leopard.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це велике полегшення, що уряд Німеччини та особливо канцелярія нарешті розчищають шлях для постачання бронетехніки в Україну. Це відбувається дуже пізно, але не надто. Наші зусилля дали результат. Але: ми не здамося. Після Marder йдуть Leopard", - написала Штрак-Ціммерманн у своєму Twitter.

У четвер Вашингтон і Берлін у спільній заяві оголосили, що США нададуть Україні бойові машини Bradley, а Німеччина - Marder. 

Рішення було ухвалено під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і канцлером Олафом Шольцом. 

У спільній заяві йдеться, що Берлін також поставить Україні ще одну батарею ЗРК Patriot.

Канцлер Шольц дав згоду на передачу Marder після місяців опору в цьому питанні.

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