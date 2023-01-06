В Бундестаге пообещали дальше давить на Шольца: После Marder будут Leopard

Председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и выразила надежду, что следующей поставкой станут танки Leopard.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это большое облегчение, что правительство Германии и особенно канцелярия наконец расчищают путь для поставки бронетехники в Украину. Это происходит очень поздно, но не слишком. Наши усилия дали результат. Но: мы не сдадимся. После Marder идут Leopard", - написала Штрак-Циммерманн в своем Twitter.

Es ist eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung & speziell das Kanzleramt den Weg endlich frei machen für Panzerlieferungen an #Ukraine. Es kommt sehr spät, aber nicht zu spät. Unser Einsatz hat gewirkt. Aber: Wir lassen nicht locker. Nach dem Marder kommt der Leopard. https://t.co/PViUmjFlK4 — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) January 5, 2023

В четверг Вашингтон и Берлин в совместном заявлении объявили, что США предоставят Украине боевые машины Bradley, а Германия - Marder.

Решение было принято во время телефонного разговора между президентом Джо Байденом и канцлером Олафом Шольцом.

В совместном заявлении говорится, что Берлин также поставит Украине еще одну батарею ЗРК Patriot.

Канцлер Шольц дал согласие на передачу Marder после месяцев сопротивления в этом вопросе.