Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Бундестаге пообещали дальше давить на Шольца: После Marder будут Leopard

Пятница, 6 января 2023, 08:20

Председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и выразила надежду, что следующей поставкой станут танки Leopard.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это большое облегчение, что правительство Германии и особенно канцелярия наконец расчищают путь для поставки бронетехники в Украину. Это происходит очень поздно, но не слишком. Наши усилия дали результат. Но: мы не сдадимся. После Marder идут Leopard", - написала Штрак-Циммерманн в своем Twitter.

В четверг Вашингтон и Берлин в совместном заявлении объявили, что США предоставят Украине боевые машины Bradley, а Германия - Marder. 

Решение было принято во время телефонного разговора между президентом Джо Байденом и канцлером Олафом Шольцом. 

В совместном заявлении говорится, что Берлин также поставит Украине еще одну батарею ЗРК Patriot.

Канцлер Шольц дал согласие на передачу Marder после месяцев сопротивления в этом вопросе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Время на переговоры исчерпано: как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ

8 января исполнится три года со дня сбития под Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (укр.)
6 января 2023 — Эрик Кучеренко, для Европейской правды

"Победить Россию можно только оружием. Моя задача – убедить в этом немцев"

Алексей Макеев: "До русской литературы и балета тоже дойдет. Нельзя не проводить параллели между российским режимом и действиями России в целом..." (укр.)
5 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Месть Трампа: зачем новое большинство в Конгрессе США заблокировало выборы спикера

Работа 118-го Конгресса США началась с конфуза: в Палате представителей впервые за сто лет не хватило голосов, чтобы назначить спикера (укр.)
4 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда