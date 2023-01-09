У Німеччині планують посилити законодавство про зброю

У Німеччині готують зміни до законодавства про зброю – зокрема, у майбутньому сигнальні пістолети й арбалети будуть доступні тільки за наявності ліцензії на носіння зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Після заворушень у новорічну ніч і викритих поліцією планах угруповання "рейхсбюргерів" із захоплення влади в Німеччині федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер має намір посилити закон про володіння зброєю в країні.

Законопроєкт міністерства внутрішніх справ передбачає, зокрема, заборону на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю для приватних осіб.

У майбутньому сигнальні пістолети та арбалети, популярні серед учасників праворадикального руху, який не визнає існування ФРН, будуть доступні тільки за наявності ліцензії на носіння зброї.

За посилення закону про зброю Фезер висловилася ще до заворушень напередодні нового року. У ніч на 1 січня в низці міст Німеччини було скоєно напади на поліцейських і пожежників, зокрема із застосуванням петард і ракет. Особливо запеклими вони були в деяких районах Берліна.

Однак після арешту 25 осіб із числа "рейхсбюргерів" 7 грудня дебати щодо закону про зброю отримали новий імпульс. Більшість затриманих Федеральна прокуратура звинувачує у приналежності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему.

Нагадаємо, у Німеччині провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Повідомили про затримання 25 осіб. Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.