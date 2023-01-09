В Германии планируют ужесточить законодательство об оружии

В Германии готовят изменения в законодательство об оружии - в частности, в будущем сигнальные пистолеты и арбалеты будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

После беспорядков в новогоднюю ночь и разоблаченных полицией планах группировки "рейхсбюргеров" по захвату власти в Германии федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер намерена ужесточить закон о владении оружием в стране.

Законопроект министерства внутренних дел предусматривает, в частности, запрет на владение особо опасным полуавтоматическим оружием для частных лиц.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия.

За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков накануне нового года. В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.

Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" 7 декабря дебаты по закону об оружии получили новый импульс. Большинство задержанных Федеральная прокуратура обвиняет в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.

Напомним, в Германии провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.