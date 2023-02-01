На саміті Україна отримає два сигнали щодо майбутнього членства в ЄС – євродипломат

На саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві, обговорюватиметься також питання майбутнього членства в Європейському Союзі, й Брюссель, як очікується, надішле два ключові сигнали, пов’язані з цим.

Про це журналістам у середу на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський дипломат, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде подвійний меседж (лідерів ЄС): першим буде меседж про визнання значних зусиль, які Україна продемонструвала в останні місяці, незважаючи на важкий час, який вона продовжує переживати", – цитує агентство співрозмовника в Брюсселі.

"Другий меседж буде також важливим – це буде меседж заохочення Україні продовжувати шлях до Європейського Союзу, продовжувати виконувати умови, які дозволять значно просунутися на шляху до майбутнього членства в ЄС. Це важливий момент. На запитання про те, чи приєднається Україна до європейської сім'ї, було дано рішучу відповідь "так", це більше не питання "якщо", – додав він.

Високопоставлений дипломат констатував, що "важливо визнати заходи, які були вжиті Україною щодо семи кроків (рекомендацій Європейської комісії), прогрес, який було зроблено, і це буде визнано".

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві. Напередодні зустрічі відбудуться консультації між Європейською комісією та українським урядом.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, центральним питанням саміту Україна-ЄС буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Лідери після зустрічі письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

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