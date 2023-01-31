Саміт Україна-ЄС привітає прогрес Києва, але навряд чи будуть обіцянки щодо швидкого вступу - ЗМІ

Європейський Союз похвалить Україну за прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу, і надішле рішучий сигнал Москві, однак країни-члени, як і раніше, розходяться в думках щодо швидкості вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на проєкт комюніке саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого в Києві.

Згідно з проектом документа, лідери ЄС та України мають намір підтвердити, що "майбутнє України та її громадян - в Європейському Союзі" та "зобов'язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України".

"ЄС визнав значний прогрес, який Україна продемонструвала останніми місяцями в досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС, привітав зусилля України з проведення реформ у такі важкі часи й закликав країну й далі йти цим шляхом і виконати умови, зазначені у висновку Комісії за її заявкою на членство, щоб просунутися до майбутнього членства в ЄС", - ідеться в проєкті комюніке.

Крім очікуваних формулювань про вступ до ЄС, очікується прогрес у таких галузях, як вільний митний доступ для українського експорту, доступ до безроумінгової зони блоку і включення в єдину зону європлатежів.

Обидві сторони також мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі відновлюваних джерел енергії.

Очікується, що 31 січня посли ЄС узгодять остаточний варіант комюніке саміту.

Чотири дипломати ЄС повідомили виданню, що протягом останніх тижнів країни-члени сперечалися з приводу позитивного формулювання тексту щодо перспективи членства України в ЄС.

Польща, три балтійські держави та Україна наполягали на формулюванні, яке б вказувало Києву на можливість прискорення розгляду його заяви про вступ до ЄС.

"Ми очікуємо від саміту заохочення України та чіткої оцінки досягнутого нею прогресу. Хоча це всього лише заява, слова мають значення, тому ми наполягаємо на більш обнадійливій версії тексту", - сказав один зі східноєвропейських дипломатів ЄС.

У червні Європейська комісія рекомендувала Україні статус кандидата в члени ЄС за умови, що Київ зробить низку законодавчих і політичних кроків, які отримали назву "сім рекомендацій".

Ці рекомендації включали ухвалення закону про процес добору суддів Конституційного суду країни на конкурсних засадах, посилення боротьби з корупцією, гармонізацію регулювання ЗМІ зі стандартами ЄС і захист національних меншин.

Але, незважаючи на рішення про надання Києву статусу кандидата, перспектива вступу України найближчим часом залишається віддаленою.

"Значна кількість великих держав-членів не приймуть надто позитивні формулювання - не в останню чергу тому, що узгодженим формулюванням навряд чи виповнився місяць, тож ніхто не готовий поновлювати складну дискусію, яку ми щойно завершили", - сказав один із дипломатів ЄС.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання в проєкті декларації стали "надто перспективними для деяких більш скептично налаштованих країн-членів", і очікується спротив з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії.

Більш скептично налаштовані країни-члени вважають згадку про "значний прогрес" надто передчасною і такою, що "випереджає звичайні кроки в процесі приєднання", оскільки офіційна оцінка прогресу України ще не була представлена.

Вони воліли б дотримуватися формулювань, використаних на червневому засіданні Європейської ради, та узгодженого процесу, згідно з яким Європейська комісія має подати проміжний звіт про прогрес України у виконанні семи вимог, встановлених ЄС для початку переговорів про вступ.

Це оновлення буде доповненням до регулярної оцінки, що проводиться в рамках щорічного пакета Комісії з розширення, який регулярно публікують у жовтні і до якого, ймовірно, буде додано додаткові рекомендації.

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