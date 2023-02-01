На саммите Украина получит два сигнала о будущем членстве в ЕС - евродипломат

На саммите Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, будет обсуждаться также вопрос будущего членства в Европейском Союзе, и Брюссель, как ожидается, пошлет два ключевых сигнала, связанных с этим.

Об этом журналистам в среду на условиях анонимности сообщил высокопоставленный европейский дипломат, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет двойной месседж (лидеров ЕС): первым будет месседж о признании значительных усилий, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы, несмотря на тяжелое время, которое она продолжает переживать", - цитирует агентство собеседника в Брюсселе.

"Второй месседж будет также важным - это будет месседж поощрения Украины продолжать путь в Европейский Союз, продолжать выполнять условия, которые позволят значительно продвинуться на пути к будущему членству в ЕС. Это важный момент. На вопрос о том, присоединится ли Украина к европейской семье, был дан решительный ответ "да", это больше не вопрос "если", - добавил он.

Высокопоставленный дипломат констатировал, что "важно признать меры, которые были приняты Украиной по семи шагам (рекомендациям Европейской комиссии), прогресс, который был сделан, и это будет признано".

Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Накануне встречи состоятся консультации между Европейской комиссией и украинским правительством.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

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