Суд в Іспанії вирішив, що "культурні ваучери" для молоді мають охоплювати кориду

Іспанський суд ухвалив, що так звані культурні квитки, які дозволяють молоді відвідувати культурні заходи, повинні також дозволяти їм брати участь у кориді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Коаліційний уряд соціалістичного прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса у 2022 році почав пропонувати молодим людям, яким виповнилося 18 років, "культурний ваучер" на 400 євро, який вони можуть витратити на книги або похід у театр, на концерт чи в кіно.

Мета "культурного ваучера" – допомогти іспанському бізнесу, пов'язаному з культурою, відновитися після втрати доходів під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19. Схема була змодельована за прикладом подібних ініціатив у Франції та Італії.

Іспанські підприємці, що займаються коридою, також хотіли долучитися до цієї схеми, але уряд зрештою вирішив, що отримувачі "культурних ваучерів" не можуть використовувати їх для купівлі квитків на кориду.

Неурядова організація Fundacion del Toro de Lidia, яка підтримує кориду в Іспанії, подала на уряд до суду, і у вівторок Верховний суд країни постановив, що немає "жодних підстав" для виключення кориди з програми "культурних ваучерів" для молоді.

У середу міністерство культури Іспанії заявило, що рішення суду відкриває "можливість включення" компаній, які організовують кориду або продають квитки на неї, до програми "культурних ваучерів".

Хоча корида продовжує посідати особливий статус у культурному житті Іспанії, та в останні роки її популярність поступово зменшується. За даними іспанського Мінкульту, у 2021 році в Іспанії відбулося 279 боїв биків – порівняно з 387 у 2017 році та 810 у 2008 році.