В Іспанії 18-річним видаватимуть по 400 євро на культуру: корида і Netflix не включені

Іспанські підлітки, яким у 2022 році виповниться 18 років, отримають 400 євро на культурне просвітництво, які можна буде витратити на книжки, концерти та квитки в кіно.

Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Санчес сказав, що це рішення покращить доступ молоді до культури, і водночас допоможе іспанській культурній індустрії, яка зазнала великих фінансових втрат під час пандемії COVID-19.

Аналогічні рішення вже діють в Італії та Франції, де уряди виділяють для молодих людей 500 євро та 300 євро відповідно, які можна витратити у культурній сфері.

Міністерство культури та спорту, відповідальне за впровадження нової схеми, яка обійдеться бюджету у 200 мільйонів євро, підрахувало, що півмільйона молодих людей матимуть право на виплати.

За словами Санчеса, гроші можна витратити на такі речі, як купівля книг або відвідування кіно, театру та концертів наживо.

Однак гроші будуть розділені на різні розділи, тому не можна буде витратити все, наприклад, на книги.

Після того, як Санчес спочатку сказав, що "культурний квиток" включатиме кориду, міністр культури і спорту Іспанії Мікель Іссет пізніше заявив, що насправді вона не включена, як і підписки на стрімінгові платформи, такі як Netflix. Але молодь зможе використовувати гроші для покупки відеоігор.