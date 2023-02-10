Суд в Испании решил, что "культурные ваучеры" для молодежи должны включать корриду

Испанский суд постановил, что так называемые культурные ваучеры, которые позволяют молодежи посещать культурные мероприятия, должны также позволять им участвовать в корриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Коалиционное правительство социалистического премьер-министра Испании Педро Санчеса в 2022 году начало предлагать молодым людям, которым исполнилось 18 лет, "культурный ваучер" на 400 евро, который они могут потратить на книги или поход в театр, на концерт или в кино.

Цель "культурного ваучера" - помочь испанскому бизнесу, связанному с культурой, восстановиться после потери доходов во время карантина, вызванного пандемией COVID-19. Схема была смоделирована по примеру подобных инициатив во Франции и Италии.

Испанские предприниматели, занимающиеся корридой, также хотели присоединиться к этой схеме, но правительство в конце концов решило, что получатели "культурных ваучеров" не могут использовать их для покупки билетов на корриду.

Неправительственная организация Fundacion del Toro de Lidia, которая поддерживает корриду в Испании, подала на правительство в суд, и во вторник Верховный суд страны постановил, что нет "никаких оснований" для исключения корриды из программы "культурных ваучеров" для молодежи.

В среду министерство культуры Испании заявило, что решение суда открывает "возможность включения" компаний, которые организуют корриду или продают билеты на нее, в программу "культурных ваучеров".

Хотя коррида продолжает занимать особый статус в культурной жизни Испании, но в последние годы ее популярность постепенно уменьшается. По данным испанского Минкульта, в 2021 году в Испании состоялось 279 боев быков - по сравнению с 387 в 2017 году и 810 в 2008 году.