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Вірменія і Туреччина через землетрус привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років

Субота, 11 лютого 2023, 12:16

Вірменія і Туреччина, наземний кордон між якими закритий, відкрили один з пунктів пропуску задля проїзду конвою з гуманітарною допомогою постраждалим від землетрусу.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда". 

Країни домовилися відкрити для проїзду КПП "Аліжан", щоб у Туреччину змогли проїхати п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою, зібраною вірменами. 

Вірменська сторона уточнює, що конвой перетнув кордон вранці 11 лютого.

Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році і також через землетрус - того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць. Тоді внаслідок стихійного лиха, відомого як Спітакський землетрус, загинуло щонайменш 25 тисяч людей. 

Хоча авіасполучення між Туреччиною та Вірменією існує, наземний кордон між країнами постійно закритий з 1993 року через вкрай складні відносини між ними.

На ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищила 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч. 

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Вірменія Туреччина стихійні лиха

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