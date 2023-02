Вірменія і Туреччина через землетрус привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років

Вірменія і Туреччина, наземний кордон між якими закритий, відкрили один з пунктів пропуску задля проїзду конвою з гуманітарною допомогою постраждалим від землетрусу.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Країни домовилися відкрити для проїзду КПП "Аліжан", щоб у Туреччину змогли проїхати п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою, зібраною вірменами.

Вірменська сторона уточнює, що конвой перетнув кордон вранці 11 лютого.

Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa