У Туреччині через 115 годин після землетрусу врятували з-під завалів вагітну жінку

У турецькому місті Газіантеп - одному з найбільш постраждалих внаслідок землетрусу 6 лютого - через 115 годин витягли з-під завалів живою вагітну жінку.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Жінку на ім’я Західе Кая врятували з-під завалів у районі Нургаді через 115 годин після землетрусу - cеред небагатьох людей, яким пощастило вижити попри те, що минуло дуже багато часу і надворі зимова погода.

У тому ж районі врятували 9-річну дівчинку, яка провела під завалами 108 годин, її рідні загинули.

У Кахраманмараші через 122 години витягли з-під завалів живою 70-річну жінку.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



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Повідомляють також про ще десятки врятованих людей в Газіантепі, Хатаї, Антакії та інших постраждалих містах, які пробули під завалами по 105-112 годин.

Віцепрезидент Фуат Октай повідомив, що за 10 лютого живими знайшли лише 67 людей.

На ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищила 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч.