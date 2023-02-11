Німеччина відмовилась від ексгумації своїх 200 військових, які загинули в тунелі у Франції 115 років тому

Німеччина вирішила відмовитися від ексгумації та перепоховання понад 200 своїх військових, які під час Першої світової війни загинули в обвалі тунелю на північному сході Франції, натомість, за згодою французької сторони, місце перетворять на меморіал.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі CNN.

Таке рішення спільно оголосили 10 лютого німецька держкомісія з питань поховань (Volksbund) та французька сторона.

Понад 200 німецьких військових назавжди залишились під завалами тунелю Вінтерберг у травні 2017 року під час жорстоких боїв довкола Шмен де Дам, північніше Реймса. Так званий тунель Вінтерберга - велика інженерна споруда довжиною 300 м і на глибині близько 20 м, вигадана німецьким командуванням для того, аби війська мали безпечне сполучення між "нулем" і найближчим тилом і менше потерпали від артилерії противника.

Врешті французька сторона змогла вичислити точні координати входу до тунелю і влучно поцілити туди артилерією. Вхід завалило, а розташовані глибше боєприпаси почали вибухати, при цьому ділянку і далі накривали артилерійським вогнем. З понад 200 людей, які на той час були у тунелі, вибратися живими вдалось лише трьом.

Після завершення війни про цей епізод на тривалий час забули, потім почалися спроби виявити місця входу до тунелю, і лише у 2020 році це нарешті вдалося групі істориків-аматорів після тривалої роботи в архівах.

Francois Nascimbeni/AFP/Getty Images

Франція й Німеччина у 2021-22 роках спробували проводити розкопки, щоб ексгумувати солдатів і належно поховати їх, але врешті від подальшої роботи відмовилися.

Francois Nascimbeni/AFP/Getty Images

Як пояснила речниця Volksbund, дістатися до останків в умовах місцевих грунтів виявилося дуже складно, на додачу, залишається ризик через нерозірвані боєприпаси. Пошукова команда здійснила кілька спроб відкрити тунель і просунулася на понад 60 метрів, але у тій зоні рештків загиблих не виявили.

Місце вирішили зробити військовим меморіалом, юридичні процедури для цього планують завершити протягом року.