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Германия отказалась от эксгумации своих 200 военных, погибших в туннеле во Франции 115 лет назад

Суббота, 11 февраля 2023, 13:11

Германия решила отказаться от эксгумации и перезахоронения более 200 своих военных, которые во время Первой мировой войны погибли в обвале тоннеля на северо-востоке Франции - с согласия французской стороны, место превратят в мемориал.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале CNN.

Такое решение совместно объявили 10 февраля немецкая госкомиссия по вопросам захоронений (Volksbund) и французская сторона.

Более 200 немецких военных навсегда остались под завалами тоннеля Винтерберг в мае 1917 года во время жестоких боев вокруг Шмен де Дам, севернее Реймса. Так называемый тоннель Винтерберга - большое инженерное сооружение длиной 300 м и на глубине около 20 м, придуманное немецким командованием для того, чтобы войска имели безопасное сообщение между "нулем" и ближайшим тылом и меньше страдали от артиллерии противника.

В конце концов французская сторона смогла вычислить точные координаты входа в тоннель и попасть туда артиллерией. Вход завалило, а расположенные глубже боеприпасы начали взрываться, при этом участок и дальше накрывали артиллерийским огнем. Из более 200 человек, которые в то время были в тоннеле, выбраться живыми удалось лишь троим.

После завершения войны об этом эпизоде на длительное время забыли, потом начались попытки обнаружить места входа в тоннель, и только в 2020 году это наконец удалось группе историков-любителей после длительной работы в архивах.

 
Francois Nascimbeni/AFP/Getty Images

Франция и Германия в 2021-22 годах попытались проводить раскопки, чтобы эксгумировать солдат и должным образом похоронить их, но в итоге от дальнейшей работы отказались.

 
Francois Nascimbeni/AFP/Getty Images

Как пояснила пресс-секретарь Volksbund, добраться до останков в условиях местных почв оказалось очень сложно, вдобавок, остаётся риск из-за неразорвавшихся боеприпасов. Поисковая команда осуществила несколько попыток открыть тоннель и продвинулась более чем на 60 метров, но в той зоне останков погибших не обнаружили.

Место решили сделать военным мемориалом, юридические процедуры для этого планируют завершить в течение года.

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Франция Германия

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