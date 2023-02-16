Чехія і Нідерланди вироблятимуть для України мобільні системи ППО для боротьби з дронами

Чехія вироблятиме для України мобільні системи протиповітряної оборони, призначені для боротьби з дронами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Нідерланди оплатять сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів, які можуть протидіяти, наприклад, безпілотникам. Вони також придбають необхідні боєприпаси у чеських компаній.

Посередником в угоді виступило чеське міністерство оборони через своє Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).

Заступник міністра оборони Даніель Блажковець повідомив про виробництво зенітної зброї для України після вівторкової зустрічі держав-учасниць формату "Рамштайн".

Проєкт базується на тих же принципах, що і раніше оголошена модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США і Нідерланди, а координує його Міністерство оборони Чехії. Модернізацією і доставкою танків займається чеська компанія.

Проєкт із закупівлі систем протиповітряної оборони є відповіддю на російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та зусилля України щодо захисту від них. Західні країни поставили дуже складні системи протиповітряної оборони в Україну, але ракети, які використовуються для них, у багато разів дорожчі, якщо їх розгортати проти, наприклад, дешевих іранських безпілотників "Shahed"

Тому після консультацій з Україною та чеською оборонною промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проєкті позашляховиків, оснащених великокаліберними кулеметами. Вони можуть ефективно зупиняти дрони, використовуючи загальнодоступні та дешеві боєприпаси.

На всюдиходах Toyota встановлена пара скорострільних кулеметів калібру 14,5 міліметра, які можуть бути використані для знищення повітряних або, за необхідності, наземних цілей. Вони можуть вражати середні та великі безпілотники, а також літаки та гелікоптери, що діють на малих висотах. Ефективна дальність дії - до двох кілометрів.