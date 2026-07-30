У Німеччині оцінили, що цьогоріч вже близько 10 тисяч людей померли через спеку

За оцінками Інституту імені Роберта Коха (RKI), цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Про це пише видання Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Кількість смертей, пов’язаних зі спекою, станом на 19 липня становить 9 800, як свідчить останній щотижневий звіт RKI. Це більше, ніж у будь-якому окремому році, починаючи з 2016 року.

Згідно з даними, найбільша кількість смертей від спеки за останні десять років припала на 2018 рік – тоді за весь рік їх було близько 9 тисяч.

Більша частина смертей, пов’язаних із спекою, у 2026 році – понад 5 тисяч – припадає на спекотні дні другої половини червня, коли в результаті теплової хвилі в багатьох регіонах Німеччини температура досягала 40 градусів.

У 2026 році в період з початку квітня до 12 липня, за оцінками, від спеки загинуло 7 900 осіб. Протягом тижня з 13 по 19 липня до цього числа додалося ще 1 900 осіб.

Як правило, за даними RKI, у тижні з середньою температурою понад 20 градусів показники смертності значно вищі, ніж у прохолодніші літні тижні.

Аналіз базується на даних 52 метеостанцій Німецької метеорологічної служби (DWD).

За даними RKI, у тижні з 13 по 19 липня середньотижнева температура становила 20,9 градуса. У дванадцяти федеральних землях було зафіксовано середні температури вище 20 градусів.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.

У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800.