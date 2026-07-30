У Польщі за донати викупили перші автобуси, які після скандалу все ж передадуть Вінниці

Завдяки загальнонаціональній кампанії зі збору коштів фонд Sikorki na Ukrainie придбав перші 5 автобусів, які були виведені з транспортного сполучення міста Кельце і незабаром вирушать до Вінниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP.

Це фінал гучної справи, яка протягом останніх тижнів викликала політичні емоції та мала широкий резонанс у Польщі.

Фонд придбав автобуси за понад 150 тисяч злотих. Він був єдиним учасником тендеру, хоча на продаж було виставлено 20 транспортних засобів.

"Треба враховувати вік цих автобусів. Вони були випущені у 2009–2010 роках, мають пробіг близько мільйона кілометрів і вже сильно зношені", – прокоментував Даріуш Сальва, заступник директора Управління міського транспорту в Кельцях.

Кошти на придбання автобусів були зібрані в рамках інтернет-збору, який фонд Sikorki na Ukrainie розпочав після того, як передача транспортних засобів у вигляді пожертви була заблокована через заперечення частини депутатів міста Кельце.

"Сама акція викликала дуже широкий резонанс. Ми хотіли показати, що не займаємося політичними коментарями, а лише допомагаємо людям", – підкреслив Томаш Шидлак, волонтер фонду Sikorki na Ukrainie.

Збір коштів завершився успіхом: вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих.

Фонд повідомляє, що на наступному аукціоні планує придбати ще 10 автобусів, які перебувають у найкращому технічному стані. Якщо не з’являться інші охочі, решта транспортних засобів знову буде виставлена на продаж за зниженою ціною.

Спочатку автобуси мали бути передані Вінниці безоплатно. Однак від цієї ідеї відмовилися влада Кельце та Вінниці після критики з боку частини депутатів. Противники пожертви аргументували, що це було б економічно недоцільно. Вони також вказували на питання, пов’язані з історичною політикою України, та закликали Вінницю перейменувати вулицю Бандери.

Ця справа широко коментувалася як у загальнонаціональних ЗМІ, так і за кордоном.

Мер міста Кельце Агата Войда вважає, що мешканці продемонстрували солідарність, незважаючи на політичну суперечку.