Туск: все вказує на те, що у Польщі впала російська ракета Х-101

Наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час наради у Люблінському воєводстві з приводу інциденту.

За словами Туска, під час масового ракетного обстрілу України з боку Росії стався серйозний інцидент у Польщі: ракета впала в селищі Тарнова-Колонія. На щастя, інформації про жертви чи збитки немає.

Перші відомості, зазначив прем’єр, однозначно свідчать, що відповідні служби, насамперед військові та польські пілоти, діяли дуже швидко й оперативно.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", – наводить канцелярія польського прем'єра слова Туска. Він додав, що експертиза триває.

Вирва, яку на території Польщі залишила, ймовірно, російська ракета Х-101 фото: onet

Туск повідомив, що і він, і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш спілкувалися з приводу інциденту з президентом Каролем Навроцьким.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта на території Люблінського воєводства.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".