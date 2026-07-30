МЗС України підтвердило: на територію Польщі залетіла російська крилата ракета

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у ніч проти 30 липня повітряний простір Польщі порушила російська ракета.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Раніше польські ЗМІ писали, що в уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.

Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101, яка вторглася на територію Польщі в рамках масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

"Це ще одне наочне підтвердження того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", – наголосив український міністр.

Він зазначив, що загалом у цю ніч по Україні було випущено 74 ракети – багато з яких балістичні – та сотні безпілотників.

"Терор Путіна наочно демонструє, що необхідність посилення протиракетного захисту України та всієї Європи є нагальною. Кожне рішення щодо додаткових засобів протиповітряної оборони для України тепер має ухвалюватися без зволікань, а всі домовленості про додаткові перехоплювачі – виконуватися якомога швидше", – акцентував Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що вторгнення російської ракети на територію Польщі також нагадує, що для країн "немає нічого нагальнішого, ніж протидія спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох народів".

"Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни. Нашим пріоритетом має бути наша спільна безпека. Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цього нападу", – додав Сибіга.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник з радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що скликав координаційну групу у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі.