Грецькі пожежники другий день борються з лісовими пожежами на Криті

Грецькі пожежники другий день поспіль борються з масштабними лісовими пожежами на острові Крит, де напередодні вже евакуювали людей.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер понад 200 вогнеборців за підтримки десятків пожежних машин та пожежної авіації боролися з двома осередками лісових пожеж на острові Крит, де було знищено сільськогосподарські культури й оливкові гаї, а також пошкоджено склади та кілька будинків.

"На жаль, покращення немає, і остання інформація свідчить про те, що пізніше протягом дня вітер посилиться", – заявив в ефірі телеканалу SKAI Йоргос Цапакос, заступник керівника критського регіону з питань цивільного захисту.

У середу троє грецьких пожежників загинули під час боротьби з вогнем за сильного вітру на Криті та у материковій частині країни, ще двоє отримали легкі травми.

Двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті. Ще один пожежник загинув під час іншої пожежі в регіоні Пелопоннес.

У середу сотні місцевих жителів та туристів у центрі Криту були евакуйовані морем та сушею, оскільки сильний вітер зробив пожежу неконтрольованою поблизу популярних місць відпочинку.

Також повідомляли, що у Греції пожежники борються з великою лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на острові Парос в Егейському морі.