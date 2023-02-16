Чехия и Нидерланды будут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами
Чехия будет производить для Украины мобильные системы противовоздушной обороны, предназначенные для борьбы с дронами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Нидерланды оплатят сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов, которые могут противодействовать, например, беспилотникам. Они также приобретут необходимые боеприпасы у чешских компаний.
Посредником в сделке выступило чешское министерство обороны через свое Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS).
Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитного оружия для Украины после вторничной встречи государств-участников формата "Рамштайн".
Проект базируется на тех же принципах, что и ранее объявленная модернизация 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды, а координирует его Министерство обороны Чехии. Модернизацией и доставкой танков занимается чешская компания.
Проект по закупке систем противовоздушной обороны является ответом на российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и усилия Украины по защите от них. Западные страны поставили очень сложные системы противовоздушной обороны в Украину, но ракеты, которые используются для них, во много раз дороже, если их разворачивать против, например, дешевых иранских беспилотников "Shahed"
Поэтому после консультаций с Украиной и чешской оборонной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать дроны, используя общедоступные и дешевые боеприпасы.
На вездеходах Toyota установлена пара скорострельных пулеметов калибра 14,5 миллиметра, которые могут быть использованы для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Они могут поражать средние и крупные беспилотники, а также самолеты и вертолеты, действующие на малых высотах. Эффективная дальность действия - до двух километров.