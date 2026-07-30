Австрію й Італію з'єднали тунелем під Альпами

Австрія та Італія стали ближчими завдяки масштабному інфраструктурному проєкту – Бреннерському базовому тунелю, який будується за підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомила Єврокомісія, пише "Європейська правда".

Як зазначається, гірники завершили збійку понад 220 кілометрів тунельних споруд і з’єднали дві країни двома основними залізничними тунелями під Альпами.

Після введення в експлуатацію у 2032 році Бреннерський базовий тунель має значно покращити транспортне сполучення між Австрією та Італією, а також посилити залізничний зв’язок між північною та південною частинами Європи.

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Новий тунель дозволить збільшити роль залізниці у перевезенні пасажирів і вантажів, зменшити навантаження на автомобільні маршрути через Альпи та сприяти більш екологічному транспортуванню.

У Єврокомісії називають проєкт прикладом міжнародної співпраці та інженерної майстерності, що об’єднує країни континенту через сучасну транспортну інфраструктуру.

У 2023 році Італія подала на Австрію до Суду ЄС через обмеження руху великовантажних автомобілів на перевалі Бреннер, що стало першим подібним кроком однієї країни ЄС проти іншої.

Також у 2023 році Італія зіткнулась із серйозними перебоями в транспортному сполученні зі своїми північними сусідами через закриття Монбланського тунелю на технічне обслуговування та через закриття у зв’язку з погодою інших залізничних і автомобільних переходів, що проходять під Альпами.