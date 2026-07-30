Глава Міноборони Британії відмовився гарантувати збільшення оборонних витрат

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг відмовляється взяти на себе зобов’язання виділяти 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Про це він сказав у коментарі Sky News, пише "Європейська правда".

Міністра оборони неодноразово запитували, чи візьме він на себе зобов’язання щодо досягнення цієї мети, через яку пішов у відставку його попередник Джон Гілі та на дотриманні якої сьогодні наполягають консерватори й партія Reform UK.

Стрітінг заявив, що "погоджується з тим, що сказав Джон Гілі, коли йшов у відставку", і додав, що уряд визначить свої зобов’язання "у звичному порядку".

Водночас він категорично відмовився взяти на себе зобов’язання виділяти 3% ВВП на оборону до 2030 року, заявивши, що таке рішення саме зараз призведе до "невизначеності, втрати довіри ринків та зростання вартості запозичень".

"Припустимо, для аргументу, що я щойно сказав: так, до 2030 року ми досягнемо 3%. Неминуче наступне запитання: як ви це профінансуєте? І пастка, в яку, як я бачив, потрапляло так багато попередніх урядів – особливо консервативних – полягає в тому, що вони визначають, на що витрачатимуть кошти або які податки знижуватимуть, не вказуючи водночас, як вони за це платитимуть. Даруйте, але цей шлях веде до невизначеності, втрати довіри ринку та зростання вартості запозичень", – зазначив британський міністр.

На запитання, чи піде він у відставку, якщо в потрібний момент не отримає необхідного фінансування, Стрітінг зазначив, що на "100% впевнений, що прем’єр-міністр і міністр фінансів забезпечать повне фінансування плану інвестицій в оборону".

Варто нагадати, що у червні Гілі подав у відставку через свою незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на думку посадовця, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

Детально про Стрітінга ми розповідали у статті Вес Стрітінг поверне Британію до ЄС? Що може змінитися після Стармера та чого чекати Україні.