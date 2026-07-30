Трамп заявив, що постачання зброї Ірану з Китаю його б "розчарувало"

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде "розчарований" у Китаї, якщо той надасть зброю Ірану.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали про заяви у ЗМІ щодо того, що Іран начебто має отримати партію до 400 ракет китайського виробництва вже протягом кількох тижнів.

"Це було б несподівано. Тобто, такі речі трапляються, але це було б несподівано. Він (лідер Китаю Сі Цзіньпін. – Ред.) дуже категорично запевнив мене, що не братиме в цьому участі, але він знає, що я був би досить розчарований", – зазначив американський президент.

Також Трамп нагадав, що китайський лідер приїде в США 24 вересня.

Нещодавно Трамп заявив, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном.

У ніч проти 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії.