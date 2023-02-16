Канада виділила ще $5,6 млн на розмінування території України

Канада виділила ще 7,5 мільйонів канадських доларів ($5,6 млн) на розмінування території України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі, пише "Європейська правда".

"Канада оголосила про виділення додаткових 7,5 млн канадських доларів на розмінування. Під час зустрічі в Києві я подякував Мелані Жолі за підтримку України. Ми обговорили економічний розвиток та відновлення України, а також посилення санкцій проти РФ. Ми цінуємо солідарність наших друзів", - йдеться у повідомленні в Twitter.

🇨🇦 announced an additional 7.5 mln CAD for demining. During the meeting in Kyiv, I thanked @melaniejoly for 🇨🇦 support to 🇺🇦. We discussed 🇺🇦's economic development & recovery, as well as the tightening of sanctions against rf. We appreciate the solidarity of our friends. pic.twitter.com/CGoKoAeXCr — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 16, 2023

Раніше президент Володимир Зеленський і глава МЗС Канади обговорили кроки для прискорення відбудову звільнених від агресора регіонів, а також щодо питання розмінування територій, де велися бойові дії.

Окрему увагу було приділено необхідності притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, а також роботі, що ведеться в цьому напрямі.

Нагадаємо, чотири бойові танки Leopard 2A4, які Канада обіцяла передати Україні, вже перебувають у Польщі, й українські військовослужбовці вже навчаються на них.