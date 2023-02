Канада выделила еще $5,6 млн на разминирование территории Украины

Канада выделила еще 7,5 миллионов канадских долларов ($5,6 млн) на разминирование территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли, пишет "Европейская правда".

"Канада объявила о выделении дополнительных 7,5 млн канадских долларов на разминирование. Во время встречи в Киеве я поблагодарил Мелани Жоли за поддержку Украины. Мы обсудили экономическое развитие и восстановление Украины, а также усиление санкций против РФ. Мы ценим солидарность наших друзей", - говорится в сообщении в Twitter.

🇨🇦 announced an additional 7.5 mln CAD for demining. During the meeting in Kyiv, I thanked @melaniejoly for 🇨🇦 support to 🇺🇦. We discussed 🇺🇦's economic development & recovery, as well as the tightening of sanctions against rf. We appreciate the solidarity of our friends. pic.twitter.com/CGoKoAeXCr