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Канада выделила еще $5,6 млн на разминирование территории Украины

Четверг, 16 февраля 2023, 22:24

Канада выделила еще 7,5 миллионов канадских долларов ($5,6 млн) на разминирование территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли, пишет "Европейская правда".

"Канада объявила о выделении дополнительных 7,5 млн канадских долларов на разминирование. Во время встречи в Киеве я поблагодарил Мелани Жоли за поддержку Украины. Мы обсудили экономическое развитие и восстановление Украины, а также усиление санкций против РФ. Мы ценим солидарность наших друзей", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее президент Владимир Зеленский и глава МИД Канады обсудили шаги для ускорения восстановления освобожденных от агрессора регионов, а также по вопросу разминирования территорий, где велись боевые действия.

Отдельное внимание было уделено необходимости привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии, а также работе, ведущейся в этом направлении.

Напомним, четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и украинские военнослужащие уже обучаются на них.

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Канада Война с РФ

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