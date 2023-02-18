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Фінляндія стане членом НАТО без Швеції у разі рішення Туреччини – генсек НАТО

Субота, 18 лютого 2023, 13:13

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у завершенні процесу вступу Фінляндії до Альянсу у разі, якщо її протокол ратифікують без рішення щодо Швеції, але запевняє у готовності захистити обидві країни.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг нагадав, що дві північноєвропейські країни, Швеція та Фінляндія, подали заявку на вступ до НАТО і Альянс виступив за їхній спільний вступ. "З боку НАТО як організації ми зробили все, що мали", - пояснив він, нагадавши, що зараз ратифікація протоколів про вступ гальмується через відсутність рішень Туреччини, яка блокує розширення, а також Угорщини, яка обіцяє завершити процес не пізніше за Туреччину.

Єнс Столтенберг визнав, що може завершитися ратифікацією лише вступу Фінляндії без Швеції – Туреччина вже заявила про таку готовність.

"Якщо ратифікують один протокол, то Фінляндія стане членом НАТО", - пояснив генсек, попри те, що фіни публічно просять Туреччину про спільний вступ разом з Швецією.

Утім, Столтенберг вважає, що Альянс навіть до завершення вступу цих держав, у тому числі Швеції, буде готовий до їх захисту.

"Вони вже на багато більше інтергровані до НАТО, вони, як запрошені до членства, беруть участь у роботі військового комітету НАТО. Неможливими є військові дії проти Швеції та Фінляндії, які би лишилися без відповіді НАТО", - запевнив генсек, наголосивши утім, що пріоритетом є завершення повноцінного вступу обох держав.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті "Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці".

Як відомо, через затримку вступу до НАТО Фінляндія поки не відправляє танки Leopard в Україну.

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Розширення НАТО Швеція Фінляндія

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