Фінляндія стане членом НАТО без Швеції, якщо так вирішить Туреччина – міністр оборони

Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що в разі рішення Туреччини про окреме затвердження вступу його країни до Північноатлантичного Альянсу вона приєднається до нього без Швеції, з якою разом подавала заявку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю AP в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Саволи, Фінляндія воліла б, щоб обидві країни приєдналися до НАТО разом, але вона не буде затримувати процес, якщо Туреччина вирішить схвалити вступ Фінляндії, а не Швеції, як вона попереджала.

"Ні, ні. Тоді ми приєднаємося", – додав він.

Інші фінські високопосадовці, які брали участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції, висловили схожі думки.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що Гельсінкі "не можуть впливати" на те, як країни ратифікують протоколи про вступ. А президент Саулі Нііністьо сказав, що Туреччина, яка скаже "так" Фінляндії, але "ні" Швеції, опиниться у складній ситуації.

Очільник фінського Міноборони висловив сподівання, що Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, стане членом Альянсу до липневого саміту у Вільнюсі.

"Швеція – наш найближчий партнер. Майже щотижня наші сили оборони проводять спільні навчання і так далі. Це дуже глибока співпраця, і ми також повністю довіряємо один одному. Але зараз це (ратифікація) в руках Туреччини", – зазначив Мікко Савола.

Як відомо, цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що Швеція й Фінляндія, які спільно подали заявку про вступ до Альянсу у травні 2022 року, можуть стати членами об'єднання окремо.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.