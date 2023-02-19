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Финляндия станет членом НАТО без Швеции, если так решит Турция - министр обороны

Воскресенье, 19 февраля 2023, 08:43

Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что в случае решения Турции об отдельном утверждении вступления его страны в Североатлантический Альянс она присоединится к нему без Швеции, с которой вместе подавала заявку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью AP в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Саволы, Финляндия предпочла бы, чтобы обе страны присоединились к НАТО вместе, но она не будет задерживать процесс, если Турция решит одобрить вступление Финляндии, а не Швеции, как она предупреждала.

"Нет, нет. Тогда мы присоединимся", - добавил он.

Другие финские чиновники, участвовавшие в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности, выразили схожие мнения.

Финляндия станет членом НАТО без Швеции в случае решения Турции - генсек НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что Хельсинки "не могут влиять" на то, как страны ратифицируют протоколы о вступлении. А президент Саули Ниинистьо сказал, что Турция, которая скажет "да" Финляндии, но "нет" Швеции, окажется в сложной ситуации.

Глава финского Минобороны выразил надежду, что Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с Россией, станет членом Альянса до июльского саммита в Вильнюсе.

"Швеция - наш ближайший партнер. Почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные учения и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это (ратификация) в руках Турции", - отметил Микко Савола.

Как известно, на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что Швеция и Финляндия, которые совместно подали заявку о вступлении в Альянс в мае 2022 года, могут стать членами объединения отдельно.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

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Финляндия Расширение НАТО

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