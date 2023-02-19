Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Хакери атакують шведські компанії й органи влади через спалення Корану

Неділя, 19 лютого 2023, 13:06

Протягом вихідних сайти низки компаній та державних органів Швеції зазнали кібератаки анонімного угруповання Anonymous Sudan через акції зі спалення Корану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У неділю постраждали кілька сайтів, серед яких – енергетичної компанії Vattenfall, сервісу корпоративної пошти Kivra та офіційного додатку оповіщень про надзвичайні ситуації SOS Alarm.

Представники установ повідомили SVT, що самі сервіси внаслідок кібератак не постраждали – є лише проблеми з доступом до сайтів. Деякі з них уже відновили роботу.

За кілька днів до того угруповання Anonymous Sudan заявило, що до вівторка буде здійснювати кібератаки на знак протесту проти акцій зі спалення Корану в Стокгольмі.

Поліція Стокгольма вдруге заборонила акцію зі спаленням Корану

У шведському Агентстві з цивільного захисту та підготовки до надзвичайних ситуацій (MSB) підтверджують, що за останні тижні було більше випадків кібератак, ніж зазвичай, і продовжують співпрацювати з Національним центром кібербезпеки для їхнього усунення.

Шведська служба безпеки раніше попередила, що загрози нападів на Швецію зросли після того, як у січні ультраправий активіст Расмус Палудан спалив Коран біля посольства Туреччини.

Це викликало гнів у мусульманському світі і змусило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернутися до Швеції з проханням внести зміни до свого законодавства, щоб зробити це незаконним.

Анкара продовжує наполягати, що очікує від Швеції виконання її побажань у сфері "протидії тероризму", аби країна могла розраховувати на ратифікацію свого вступу до НАТО.

Про ситуацію з турецьким вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та можливі сценарії ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та статті Поперед Швеції в НАТО: чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція кібербезпека

Статті

Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені

Побудова нового світового порядку вже почалася. А готовність пробачати Росії все – змінилася на пісню "Путін – лох" на Мюнхенській конференції...
17 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мюнхена

Як у Чорногорії поєднується підтримка України та любов до "русского міру"

Дрейф Чорногорії до антизахідного та антиукраїнського табору може продовжитися та пришвидшитися. Що робитимуть у цій ситуації ЄС та НАТО, незрозуміло.
17 лютого 2023 — Наталя Іщенко, "Балканський оглядач"

"Хто підпише – той буде вбитий". На що піде РФ, щоб зберегти вплив на Сербію

Сербські радикали погрожують вбивством президенту Вучичу у разі підписання угоди з Косовом. Найбільше у розпалюванні протестів зацікавлена Росія.
17 лютого 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда