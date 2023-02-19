Хакеры атакуют шведские компании и органы власти из-за сожжения Корана

В течение выходных сайты ряда компаний и государственных органов Швеции подверглись кибератаке анонимной группировки Anonymous Sudan из-за акций по сожжению Корана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В воскресенье пострадали несколько сайтов, среди которых - энергетической компании Vattenfall, сервиса корпоративной почты Kivra и официального приложения оповещений о чрезвычайных ситуациях SOS Alarm.

Представители учреждений сообщили SVT, что сами сервисы в результате кибератак не пострадали - есть только проблемы с доступом к сайтам. Некоторые из них уже возобновили работу.

За несколько дней до этого группировка Anonymous Sudan заявила, что до вторника будет осуществлять кибератаки в знак протеста против акций по сожжению Корана в Стокгольме.

В шведском Агентстве по гражданской защите и подготовке к чрезвычайным ситуациям (MSB) подтверждают, что за последние недели было больше случаев кибератак, чем обычно, и продолжают сотрудничать с Национальным центром кибербезопасности для их устранения.

Шведская служба безопасности ранее предупредила, что угрозы нападений на Швецию выросли после того, как в январе ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран возле посольства Турции.

Это вызвало гнев в мусульманском мире и заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратиться к Швеции с просьбой внести изменения в свое законодательство, чтобы сделать это незаконным.

Как сообщалось, Анкара продолжает настаивать, что ожидает от Швеции выполнения ее пожеланий в сфере "противодействия терроризму", чтобы страна могла рассчитывать на ратификацию своего вступления в НАТО.

О ситуации с турецким вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и возможных сценариях ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и статье Впереди Швеции в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку