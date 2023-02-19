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У Польщі понад 80% підтримують політику уряду з допомоги Україні – опитування

Неділя, 19 лютого 2023, 14:15

Переважна більшість громадян Польщі підтримує дії партії влади "Право і справедливість" та уряду з підтримки України на міжнародній арені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування агенції United Surveys для порталу Wirtualna Polska.

Респондентів запитали, як вони оцінюють "політику і дії уряду "Права і справедливості" на міжнародній арені щодо підтримки України і допомоги їй у досягненні перемоги у війні з Росією".

Згідно з результатами, до 80,4% опитаних ставляться до політики та дій позитивно, зокрема 32,5% –  "безумовно добре", а майже половина респондентів, 47,9%, –"радше добре".

Протилежну думку висловили 11,1% респондентів. З них 9,2% вважають, що "ПіС" поводиться в цьому питанні "радше погано", і лише 1,9% опитаних пішли ще далі, заявивши, що ці дії слід оцінювати "однозначно погано".

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Ще 8,5% респондентів у Польщі не змогли визначитися з відповіддю.

"Такі однозначні результати опитування є надзвичайно рідкісними, що також показує, наскільки великою є підтримка створення коаліції проти російських окупантів. І польський уряд, безсумнівно, відіграв у цьому одну з найважливіших ролей", – прокоментували результати опитувань у статті Wirtualna Polska.

Опитування проводилося 3-5 лютого за методикою CAWI&CATI (інтерв'ю з використанням інтернет-засобів і телефона відповідно) в пропорції 50/50.

Нагадаємо, за результатами грудневого опитування 78% поляків погодились із тим, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі.

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