В Польше более 80% поддерживают политику правительства по помощи Украине - опрос

Подавляющее большинство граждан Польши поддерживает действия партии власти "Право и справедливость" и правительства по поддержке Украины на международной арене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос агентства United Surveys для портала Wirtualna Polska.

Респондентов спросили, как они оценивают "политику и действия правительства "Права и справедливости" на международной арене по поддержке Украины и помощи ей в достижении победы в войне с Россией".

Согласно результатам, до 80,4% опрошенных относятся к политике и действиям положительно, в том числе 32,5% - "безусловно хорошо", а почти половина респондентов, 47,9%, - "скорее хорошо".

Противоположное мнение высказали 11,1% респондентов. Из них 9,2% считают, что "ПиС" ведет себя в этом вопросе "скорее плохо", и только 1,9% опрошенных пошли еще дальше, заявив, что эти действия следует оценивать "однозначно плохо".

Еще 8,5% респондентов в Польше не смогли определиться с ответом.

"Такие однозначные результаты опроса являются чрезвычайно редкими, что также показывает, насколько велика поддержка создания коалиции против российских оккупантов. И польское правительство, несомненно, сыграло в этом одну из важнейших ролей", - прокомментировали результаты опросов в статье Wirtualna Polska.

Опрос проводился 3-5 февраля по методике CAWI&CATI (интервью с использованием интернет-средств и телефона соответственно) в пропорции 50/50.

Напомним, по результатам декабрьского опроса 78% поляков согласились с тем, что война в Украине угрожает безопасности Польши.