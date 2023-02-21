Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Італія у квітні організує конференцію з відновлення України – прем’єрка

Вівторок, 21 лютого 2023, 20:37

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готується прийняти конференцію з питань відбудови України, яка має відбутись у квітні 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

"Ми багато говорили про питання відбудови – не лише по завершенні війни. Зараз відбудова зруйнованої будівлі – це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відбудови, яка має відбутись у квітні", – сказала Мелоні.

Вона висловила впевненість, що Італія "може відігравати провідну роль" у питанні відбудови України за рахунок своєї експертизи.

У січні міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, яка мала відбутись у березні 2023 року.

Нагадаємо, попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі, відбулася в грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій.

За її підсумками було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Війна з РФ

Статті

Рятівні біженці: що думають у державах ЄС про приплив робочої сили з України

Для Євросоюзу може стати проблемою масове повернення українців додому після завершення бойових дій. Це дає привід для занепокоєння для України...
21 лютого 2023 — Euractiv, Александра Кшиштошек, Анета Захова, Міхал Худек та Пекка Ванттінен

"За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського

Прем’єрка Італії виконала свою обіцянку та прибула до Києва. Але ставлення до України в Італії, у тому числі у чинній владі, лишається складним...
21 лютого 2023 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Більше не "Лондонград": як Британія допомагала Україні протягом року великої війни

Якщо авторитарні режими в усьому світі побачать, що насильство Путіна приносить бажані результати, світ стане набагато небезпечнішим для всіх нас.
21 лютого 2023 — Том Тугендхат , державний міністр безпеки Великої Британії